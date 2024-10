MotoGP, scatta il weekend di Phillip Island: Bagnaia a -10 lancia la sfida a Martin

Nel cuore della notte italiana scatterà l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si entra ufficialmente nella fase decisiva di una stagione che ci sta regalando emozioni a non finire. Si alza il sipario, infatti, sull’ultima tripletta dall’altra parte del mondo.

Questa notte, come detto, si partirà con il weekend sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, dopodiché sarà la volta del Gran Premio di Thailandia a Buriram, quindi quello della Malesia a Sepang che anticiperà l’ultimo atto del Gran Premio della Comunitat Valenciana. In poche parole, ora o mai più per Jorge Martin e Francesco Bagnaia che, al momento, appaiono come i due grandi candidati al successo finale.

Arriviamo sulla pista situata sull’omonima isola, nei pressi della località di Ventnor, nella Regione di Victoria, con il portacolori del team Ducati Pramac che mantiene 10 lunghezze di vantaggio sul due-volte campione del mondo in carica. Un duello che, come nella scorsa annata, ci regalerà un finale davvero emozionante. La pista di Phillip Island, poi, è l’ideale per aggiungere emozioni ad emozioni con le sue curve iconiche ed i sali-scendi mozzafiato.

La sensazione è che, ancora una volta, meteo permettendo, saranno le Ducati a fare la voce grossa, con KTM e Aprilia che proveranno ad inserirsi. Si inizierà a fare sul serio a partire dalle ore 01.45 italiane (le ore 10.45 locali, viste le 9 ore di differenza) con la prima sessione di prove libere di 45 minuti che permetterà ai piloti di prendere confidenza con tracciato e moto.

Alle ore 06.00, invece, toccherà alle importantissime pre-qualifiche che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 nelle qualifiche di sabato (ore 01.50) che anticiperanno la Sprint Race delle ore 06.00. La gara domenicale, invece, si disputerà alle ore 05.00.