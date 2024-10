Motocross, svelato il calendario provvisorio del Mondiale 2025: ultima tappa in Australia, almeno due round italiani

Al termine della stagione 2024, Infront Moto Racing ha reso noto il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2025. Confermato il numero di Gran Premi (20), ma non mancano alcune novità interessanti a livello di date e soprattutto località. Prima di concentrarci su MXGP e MX2, cominciamo dal ritorno negli Stati Uniti del Cross delle Nazioni.

La prossima edizione dell’evento si svolgerà all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) dal 4 al 5 ottobre, inoltre è già stata assegnata alla Francia l’organizzazione del Nazioni 2026 (che tornerà ad Ernée, come un anno fa). L’opening del Mondiale Motocross 2025 andrà in scena in Argentina ad inizio marzo, mentre il primo appuntamento europeo è previsto il 16 marzo in Spagna.

In programma ad oggi due tappe sul suolo italiano, il GP di Sardegna a Riola Sardo il 6 aprile ed il GP del Trentino a Pietramurata il 13 aprile, ma il Bel Paese sembra in pole position per ospitare anche un terzo appuntamento (sede ancora da stabilire) nel weekend 3-4 maggio. Chiusura il 21 settembre a Darwin per il Gran Premio d’Australia. Di seguito il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2025.

CALENDARIO PROVVISORIO MONDIALE MOTOCROSS 2025

1. GP Argentina – 2 marzo

2. GP Castilla la Mancha – 16 marzo

3. GP Europa (St.Jean d’Angely) – 23 marzo

4. GP Sardegna (Riola Sardo) – 6 aprile

5. GP Trentino (Pietramurata) – 13 aprile

6. GP Svizzera – 21 aprile

7. Da stabilire – 4 maggio

8. GP Spagna – 11 maggio

9. GP Francia – 25 maggio

10. GP Germania – 1 giugno

11. GP Lettonia – 8 giugno

12. GP Indonesia – 29 giugno

13. GP West Nusa Tenggara (Lombok) – 6 luglio

14. GP Repubblica Ceca – 27 luglio

15. GP Fiandre – 3 agosto

16. GP Svezia – 17 agosto

17. GP Olanda – 24 agosto

18. GP Turchia – 7 settembre

19. GP Cina – 14 settembre

20. GP Australia – 21 settembre