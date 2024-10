Motocross delle Nazioni: l’Italia chiude le qualifiche al decimo posto. Bene Bonacorsi

Va in archivio il sabato dedicato alle Qualifying Race presso il circuito britannico di Mattherly Basin, tracciato che sta ospitando questo fine settimana il Motocross delle Nazioni 2024, competizione a squadre che da tradizione chiude la stagione. Una prima giornata da chiaro scuro per l’Italia che ha chiuso al decimo posto, ben figurando soprattutto nella categoria Open con Andrea Bonacorsi.

CLASSE MXGP – Termina nel segno di Jorge Prado la Qualifying Race valida della classe MXGP. L’iberico, fresco del titolo Mondiale 2024, ha tagliato per primo il traguardo fermando il cronometro a 24:12:517, precedendo il solito rivale sloveno Tim Gajser (Honda), secondo con un gap di 5.630 arginando la Kawasaki del transalpino Romain Febvre, terzo con un ritardo di 21:471. Quarta posizione poi per l’oceanico Hunter Lawrence (Honda), davanti all’austriaco Jeffrey Herlings (KTM), davvero abile a recuperare in corsa diverse posizioni, terminando quinto a 25.547. Da segnalare poi l’ottava piazza del primo azzurro a scendere in pista: Alberto Forato. Il pilota in forza alla Honda ha cominciato la prova gravitando intorno al quinto posto, subendo successivamente il sorpasso di Rozcen, dello stesso Herlings e dello statunitense Tomac, chiudendo con un ritardo di 46.176 da Prado.

CLASSE MX2 – In MX2 svetta invece il francese Tom Vialle, bravo a imporsi con il tempo di 24:42.952 arginando il belga Lucas Coenen (Husqvarna) e il tedesco Simon Laengenfelder (GasGas), rimasti attardati rispettivamente di 9:653 e 16.742. Solo quinto invece il neo Campione del Mondo olandese Kay de Wolf (Husqvarna), il quale si è piazzato alle spalle del britannico Max Anstie (Yamaha). Solo decima posizione in chiave Italia per Andrea Adamo, il quale ha tagliato il traguardo accumulando un ritardo di 58.966.

CATEGORIA OPEN – L’australiano Jett Lawrence si è invece aggiudicato la Qualifying Race della classe open. Ottima prestazione del centauro targato Honda, capace di segnare il timing di 25:03.375 condividendo la top tre con l’iberico Ruben Fernandez, secondo con un gap di +6.145, e con il francese Maxime Renaux, terzo a 24.348. Molto bene Andrea Bonacorsi (Yamaha), il miglior italiano piazzato nella giornata odierna come dimostra la quinta posizione.

LA CLASSIFICA – Al termine del day-1 la Spagna conduce davanti alla Francia e all’Australia. Seguono Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Belgio e Stati Uniti. Chiude la top 10 la compagine azzurra.