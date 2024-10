Motocross delle Nazioni 2024, l’entry list ufficiale: cast stellare a Matterley Basin, azzurri outsider di lusso

Questo weekend, da sabato 5 a domenica 6 ottobre, si terrà a Matterley Basin (in Gran Bretagna) il Motocross delle Nazioni 2024, ultimo atto della stagione internazionale. Si preannuncia un evento altamente spettacolare, grazie ad un format che regala spesso e volentieri forti emozioni e soprattutto ad un campo partenti di livello stellare.

Attesi al cancelletto di partenza quasi tutti i migliori centauri del Pianeta, con le uniche pesanti assenze per infortunio del belga Liam Everts e del campione nazionale americano 450 Chase Sexton. Iscritti al Cross delle Nazioni i freschi campioni del mondo MXGP e MX2 Jorge Prado e Kay de Wolf, oltre ai big della classe regina Jeffrey Herlings, Tim Gajser e Romain Febvre.

L’Italia, nonostante il forfait in extremis di Mattia Guadagnini (infortunatosi alla spalla sinistra e al bacino in una caduta nel recente GP di Castilla-La Mancha), schiera un terzetto solido e ambizioso composto da Andrea Adamo in MX2, Andrea Bonacorsi in MX Open e Alberto Forato in MXGP. Di fatto è lo stesso trio che un anno fa aveva conquistato uno splendido terzo posto a Ernée.

Favorite principali della vigilia per la conquista del trofeo la Francia campione in carica (Febvre, Vialle, Renaux), i Paesi Bassi (Herlings, De Wolf, Coldenhoff) e gli Stati Uniti (Tomac, Webb, Plessinger), ma attenzione per il podio anche ad Australia (trascinata dai fratelli Lawrence), Belgio (Lucas Coenen e Geerts i fari), Svizzera (Seewer, Tonus, Guillod), Spagna (Prado e Fernandez le punte), Slovenia (con il pluricampione iridato Gajser) e la Gran Bretagna padrona di casa (Searle, Anstie, Mewse).