Motocross delle Nazioni, Tim Gajser timbra gara-3, ma l’Australia festeggia! Italia ottava

Calato il sipario sulla 77ª edizione del Motocross delle Nazioni, evento che ha chiuso la stagione dei campionati dello sterrato sulle due-ruote. Una manifestazione in cui ogni nazione ha preso parte con 3 piloti, divisi per categoria (MXGP, MX2 e Open), che hanno disputato 2 gare ciascuno. Ciascuna manche ha visto la partecipazione di 2 cilindrate contemporaneamente e nel caso di gara-3 le categorie a confronto sono state la MXGP e la Open.

Al termine di quest’ultima, per determinare la graduatoria finale sono stati sommati 5 dei 6 risultati (3 centauri per due gare ciascuno) dei piloti di ogni team nazionale, il sesto risultato, ossia quello peggiore, è stato eliminato. Ebbene, sul circuito di Matterley Basin (Gran Bretagna) a trionfare nella singola manche è stato lo sloveno Tim Gajser.

L’alfiere della Honda, come aveva già fatto in gara-1, si è ripetuto e ha preceduto l’australiano Jett Lawrence (Honda) sul filo di lana (+0.459) e l’americano Eli Tomac (Yamaha) di 17.172. A completare la top-5 sono stati l’altro australiano Hunter Lawrence (Honda) a 18.129 e l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Solo 14° il campione del mondo della MXGP, lo spagnolo Jorge Prado (GasGas), mentre Alberto Forato sulla Honda ha terminato in settima posizione, preceduto dallo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki), rispettivamente a 1:09.220 e 1:00.988. 18° Andrea Bonacorsi con la Yamaha a 2:07.510, nella categoria Open.

Sulla base quindi dei riscontri maturati, l’Australia per la prima volta ha vinto questa competizione a precedere gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. Ottava posizione per l’Italia, che non ha saputo replicare il piazzamento sul podio della stagione scorsa. Di seguito la graduatoria completa:

CLASSIFICA MOTOCROSS DELLE NAZIONI

1 Australia 26

2 USA 29

3 The Netherlands 36

4 Spain 45

5 France 50

6 Germany 62

7 Slovenia 67

8 Italy 70

9 Switzerland 86

10 Lettonia 103