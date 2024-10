Moto3: David Alonso in Thailandia per la storia, occasione di riscatto per Stefano Nepa?

Adesso David Alonso vuole la laurea ad honorem. Dopo aver vinto il titolo con largo anticipo, conquistato il record di vittorie in Moto3 e raggiunto Valentino Rossi, il colombiano andrà ancora a caccia della storia al GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram.

Il successo a Phillip Island ha consentito al centauro in forza alla CFMoto Aspar Racing Team di raggiungere lo stesso numero di trionfi del Dottore, ovvero undici. Un numero spropositato, celebrato sul podio non a caso proprio come fece il fuoriclasse marchigiano nel lontano 1997, ovvero con una fascia in testa.

Ma con ancora tre fine settimana a disposizione, Alonso potrà concedersi il lusso di diventare il pilota con più vittorie di sempre nella classe leggera, 125 compresa. Un traguardo che il nativo di Madrid è decisamente intenzionato a raggiungere prima di concentrarsi sulla prossima annata sportiva, dove sarà impegnato nell’ostica categoria mediana. La confidenza con il tracciato non gli manca, considerando anche il primo posto raggiunto nel 2023 davanti a Taiyo Furusato e Collin Veijer.

Fari puntati inoltre sui piloti italiani, specialmente su Stefano Nepa che, in Australia, ha sfiorato il podio per pochi millesimi. Una beffa che potrebbe dare ulteriore gas all’abruzzese, motivato a chiudere la stagione con almeno piazzamento nelle prime tre posizioni. Visti i giochi praticamente chiusi, si potrà correre senza particolari pressioni. Tocca approfittarne.