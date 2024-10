Moto3, David Alonso raggiunge il record di Valentino Rossi e lo celebra come il “Dottore”

David Alonso ha fatto la storia. Con la vittoria di questa notte nel Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, infatti, è andato a pareggiare un record che sembrava pressoché inattaccabile o inavvicinabile. Uno di quei primati dal peso specifico notevole, per molteplici motivi.

Il giovane talento colombiano, fresco campione del mondo della Moto3, infatti, ha raggiunto quota 11 vittorie in stagione, emulando “Sua Maestà” Valentino Rossi che, nella stagione 1997, nell’allora classe 125, aveva toccato quella quota al termine di una stagione sensazionale. Esattamente come il nuovo astro nascente del motociclismo.

Un traguardo che David Alonso ha voluto rimarcare e festeggiare imitando l’esultanza del “Dottore” in quella occasione. Il nativo di Madrid si è presentato sul podio con la testa fasciata. Per quale motivo? Nel 1997 il pilota di Tavullia, infatti, si era reso protagonista di un incidente. Era finito, infatti, contro un palo, insieme al padre Graziano con la macchina di Loris Capirossi, sbattendo la testa. Nel giorno dell’undicesima vittoria si presentò sul podio del GP d’Indonesia in quel modo. Con una fascia blu che gli cingeva la testa.

David Alonso, con altre 3 gare a disposizione, potrà andare ulteriormente a ritoccare il record del giovane Valentino Rossi, ma con una sostanziale differenza. Il fuoriclasse di Tavullia chiuse l’annata con 11 vittorie su 15 gare, mentre il colombiano al momento è a 11 su 17, con un totale di 20 appuntamenti complessivi. Come si può evincere, dunque, le chance di David Alonso sono state decisamente più ampie del “Dottore”.

LA CELEBRAZIONE DEL RECORD DI DAVID ALONSO