Moto3: Angel Piqueras svetta nella seconda sessione di prove al GP d’Australia, Bertelle miglior italiano

Angel Piqueras continua a stupire a Phillip Island. Dopo la convincente prestazione sfoggiata in FP, il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere valida per il GP d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3. Turno di non facile lettura quello appena consumatosi a Phillip Island, complice l’abbondante pioggia caduta in precedenza (cancellando la sessione della MotoGP) che ha tolto grip ai piloti in pista.

Un problema che non ha particolarmente toccato il centauro in forza alla Leopard Racing, il quale ha di fatto confermato il tempo della mattina timbrando 1:44.949 e giostrando nel migliore dei modi un asfalto asciugatosi in larga parte giro dopo giro. Lontani gli altri piloti, a partire dal neo Campione del Mondo David Alonso (MT Helmets Aspar Team), il quale ha ottenuto il secondo posto con il considerevole ritardo di +1.042. Sono invece +2.113 che separano l’iberico dal connazionale Adrian Fernandez (CF Moto).

Bene poi David Almansa (Snipers Team), quarto con +2-204 piazzandosi davanti a Matteo Bertelle (Snipers Team), bravo a rimanere al vertice della classifica guadagnando in questo caso la quinta moneta con +2.204. In top 10 anche Stefano Nepa (MTA Team), ottavo a +2.852, e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), nono a +2.884.

Al momento fuori dalla top 15 la CIP Green Power di Riccardo Rossi, quindicesimo con +3.474. Da segnalare poi la ventesima piazza di Filippo Farioli (SIC 58 Squadra Corse) con +3.982, e la ventiquattresima di Nicola Carraro (SIC58 Squadra Corse) con +4-597. Non ingrana inoltre Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), diciassettesimo con +496