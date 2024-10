Moto2, Tony Arbolino secondo nelle pre-qualifiche a Buriram. Canet svetta

Malgrado l’acciacco, Tony Arbolino c’è. Il centauro italiano si è piazzato in seconda posizione nelle pre-qualifiche del GP di Thailandia, diciottesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2. Il pilota in forza all’ELF Marc VDS Racing Team è stato infatti travolto nella corsie dei box durante la prima sessione di prove, fattore che ha messo seriamente in dubbio la sua presenza nel pomeriggio.

Il centauro lombardo nello specifico ha rimediato un ritardo di +0.218 rispetto alla Fantic Racing di Aron Canet, il quale ha registrato il miglior tempo fermando i cronometri a 1:35.192. Mantiene alto il ritmo anche Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), terzo a +0.250.

Quarto piazzamento poi per Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team) con +0.416, precedendo Alonso Lopez (SpeedUP Racing), quinto a +0.440, e il leader della classifica piloti AI Ogura (MT Helmets-MSI), sesto a +0.4.52. Chiudono la top 10 poi le due Gresini di Manuel Gonzalez (+0.548) ed Albert Arenas (+0-664) oltre che la seconda OnlyFans American Racing Team di Jorge Navarro (+0.692).

Fuori dalla top 14 infine Dennis Foggia (Italtrans Racing Team); assente invece Celestino Vietti, giudicato unfit alla vigilia del weekend.