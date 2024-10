Moto2: in Australia il match point di Ai Ogura? Il giapponese è vicino al titolo. Gli scenari

Il GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2, potrebbe assegnare il titolo di Campione del Mondo al giapponese Ai Ogura. Dopo David Alonso nella classe più leggera, il giapponese cercherà di conquistare l’aritmetica in quel di Phillip Island.

Facciamo rapidamente due calcoli. Il centauro in forza alla MT Helmets MSI si trova al momento in testa alla classifica con 228 punti, sessanta lunghezze in più rispetto al compagno di team Sergio Garcia, secondo a quota 168. Praticamente attaccata c’è anche la SpeedUp Racing di Alonso Lopez, terzo a 163.

Per guadagnare la certezza matematica, il nipponico dovrebbe ovviamente allungare il divario con lo spagnolo, portandosi a quota 76, migliorando così di sedici punti il vantaggio attuale. Un primo o un secondo posto sul tracciato oceanico consentirebbe dunque al pilota di festeggiare con tre gare d’anticipo. In realtà teoricamente potrebbe bastare anche un piazzamento sul gradino più basso del podio, ma con molteplici variabili, visto che servirebbero 16 punti su Garcia ma anche 11 su Lopez, 4 su Canet oltre su Roberts e Gonzalez (1 punto), senza perdere terreno da Aldeguer (tre punti), Vietti (13) e Dixon (20).

Oltre il discorso Ogura, sarà importante infine tenere sotto stretta osservazione anche i nostri italiani Tony Arbolino e, appunto, Celestino Vietti che, seppur fuori dalla lotta per la classifica piloti, hanno intenzione di chiudere nel migliore dei modi l’annata sportiva dopo una prima parte – soprattutto per Arbolino – davvero incolore.