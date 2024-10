Moto2, Gonzalez trionfa a Motegi in condizioni meteo variabili. Ogura si avvicina al Mondiale

Al termine di una gara pazza, a causa di condizioni meteo variabili, Manuel Gonzalez pesca il jolly a Motegi e vince il Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Si tratta del primo successo in carriera nel Motomondiale per lo spagnolo del team Gresini, uno dei pochi (6 per la precisione) ad azzeccare la strategia perfetta.

La corsa, dichiarata inizialmente asciutta dalla Race Direction, è stata interrotta con la bandiera rossa nel corso del primo giro per l’arrivo di un improvviso scroscio di pioggia. Per la ripartenza della gara (ridotta a 12 giri e dichiarata bagnata) piloti e team si sono trovati davanti a un bivio: gomme slick o da bagnato? A conti fatti quasi tutti sono andati sul sicuro scegliendo la rain, ma la decisione giusta si è rivelata quella opposta.

L’asfalto, in un primo momento ancora umido, si è asciugato in fretta consentendo ai piloti su gomme slick di risalire abbastanza agevolmente il gruppo e poi allungare con un passo decisamente superiore (anche di 6-7 secondi al giro). Uno dei più coraggiosi è stato a sorpresa il leader del Mondiale e padrone di casa nipponico Ai Ogura, che ha preso in contropiede tutti i suoi rivali per il titolo optando per una strategia aggressiva e guadagnando tanti punti preziosi verso l’iride.

Ogura ha chiuso infatti in seconda piazza alle spalle di Gonzalez e davanti al ceco Filip Salac, che ha completato il podio. Scelta vincente anche per Jeremy Alcoba, Zonta Van den Goorbergh e Xavier Artigas, in ordine dal quarto al sesto posto, mentre l’azzurro Celestino Vietti ha vinto la gara dei piloti con le rain arrivando settimo. A punti in casa Italia anche Tony Arbolino 11°.

Grazie a questo risultato, Ogura consolida la sua leadership in campionato con un ampio vantaggio di 60 punti su Garcia, 65 su Lopez, 72 su Canet, 75 su Roberts e Gonzalez, 78 su Aldeguer e 88 su Vietti.