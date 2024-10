Moto2, Filip Salac anticipa di un pelo un super Ai Ogura nelle FP in Giappone, decimo Vietti

Su una pista quasi tutta asciutta e con qualche chiazza di umido sono scesi in pista per le free practice del Gran Premio del Giappone a Motegi i piloti della Moto2. Il leader del Mondiale Ai Ogura, nel circuito di casa, è apparso subito a suo agio e in grande fiducia rispetto a tutti gli altri: chiude questa prima sessione in seconda posizione con il crono di 1:50.301 con un’ottima prova di efficienza, apparendo davvero a suo agio nella guida.

A demoralizzare gli avversari è il passo costante di Ogura: prima 1:50.8, poi 1:50.5, poi 1:50.4, infine 1:50.3. Una progressione straordinaria, senza che la gomma abbia minimamente risentito dei tanti giri percorsi. Un bel messaggio per il prosieguo di questo fine settimana nel quale sembra essere davvero il favorito per vincere e allungare in classifica.

In testa c’è con un gran giro Filip Salac che proprio nel finale ha anticipato Ogura con il tempo di 1:50.287: non ha la costanza di Ogura, ma è riuscito a mettere insieme i pezzi per un ottimo crono. Terza posizione per Marcos Ramirez ad appena 19 millesimi di distacco dal leader, dietro a Ogura.

Segue in quarta posizione Aron Canet, il dominatore della scorsa gara, con il crono di 1:50.551, poi in quinta piazza Alonso Lopez in 1:50.620 e in sesta Fermin Aldeguer in 1:50.751. Nono Sergio Garcia che non ha fatto male, ma ha chiuso con problemi tecnici con il tempo di 1:50.961, decimo Celestino Vietti con 1:51.044 e tredicesimo Tony Arbolino, caduto nel finale, in 1:51.102.

CLASSIFICA TEMPI FP MOTO2 GP GIAPPONE 2024

1 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’50.287 16 18 261.5

2 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 1’50.301 15 18 0.014 0.014 260.8

3 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’50.306 16 19 0.019 0.005 258.9

4 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1’50.551 12 15 0.264 0.245 258.3

5 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’50.620 13 17 0.333 0.069 262.1

6 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’50.751 15 15 0.464 0.131 260.8

7 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’50.801 14 16 0.514 0.050 261.5

8 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’50.951 16 18 0.664 0.150 262.1

9 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 1’50.961 14 15 0.674 0.010 257.7

10 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.044 17 18 0.757 0.083 262.1

11 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’51.061 16 16 0.774 0.017 258.9

12 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1’51.077 9 13 0.790 0.016 259.6

13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’51.102 9 10 0.815 0.025 259.6

14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’51.114 10 17 0.827 0.012 257.1

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.125 7 16 0.838 0.011 260.2

16 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’51.166 18 18 0.879 0.041 258.9

17 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1’51.237 13 18 0.950 0.071 257.1

18 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.307 15 16 1.020 0.070 260.2

19 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’51.471 15 17 1.184 0.164 259.6

20 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’51.614 15 17 1.327 0.143 258.9

21 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’51.826 15 18 1.539 0.212 261.5

22 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.843 12 13 1.556 0.017 260.8

23 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’51.894 15 16 1.607 0.051 259.6

24 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1’51.919 8 16 1.632 0.025 258.3

25 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1’51.939 16 21 1.652 0.020 257.7

26 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’52.384 16 18 2.097 0.445 258.3

27 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’52.828 14 17 2.541 0.444 258.3

28 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1’52.911 15 16 2.624 0.083 259.6

29 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1’53.137 16 16 2.850 0.226 258.3