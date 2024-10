Moto2, Aldeguer brilla nella seconda sessione di prove a Phillip Island. Out Celestino Vietti

Termina nel segno di Fermin Aldeguer la seconda sessione di prove libere valide per il GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo fine settimana sul fascinoso tracciato di Phillip Island.Turno altamente interlocutorio quello andato in scena sul tracciato oceanico, complice le condizioni della pista che, dopo ore di pioggia, si è man mano asciugata, non permettendo a molti piloti di poter sperimentare gli asset pensati per il weekend.

Aldeguer (SpeedUP Racing) ha comunque decisamente brillato, registrando il miglior tempo a metà sessione e migliorandosi ulteriormente nel giro lanciato finale, dove è andato ad un passo dal record della pista segnando 1:32.718. A +0.277 si è invece posizionato Aron Canet (Fantic Racing), secondo davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.307.

Bene poi Manuel Gonzalez (Gresini Moto2), quarto a +0.437 dal leader precedendo Jake Dixon (CFMoto Aspar Team), quinto a +0.784. Sprazzi di vita inoltre da parte di Sergio Garcia (MT Helmets-MSI), settimo con +0.795 alle spalle di un Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) sceso in pista soltanto nella sezione finale stampando un gap di +0.586.

Massima cautela per il nipponico al comando della classifica piloti Ai Ogura (MT Helmets -MSI), tredicesimo con +1.413. Solo venticinquesimo invece Dennis Foggia (Italtrans Racinf Team) con +2.584, mentre Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) è stato costretto a rinunciare al turno a causa di una bruttissima caduta rimediata durante la FP.