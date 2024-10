Moto2, Ai Ogura a un passo dalla storia: come può diventare Campione del Mondo in Thailandia

Siamo a tre gare dalla fine del Motomondiale e, se in Moto3 il titolo è già andato tra le mani di David Alonso, ancora i giochi sono aperti in MotoGP e in Moto2. In quest’ultima classe la questione si potrebbe risolvere già questo fine settimana nel GP di Thailandia a Buriram.

Ai Ogura è infatti a un passo dalla storia, dal trionfo finale che sarebbe il suo primo titolo della carriera. Mancando tre gare alla fine, i punti in palio sono ancora 75. Il giapponese di MT Helmets-MSi/Boscoscuro ha un vantaggio di 65 punti nei confronti di Aron Canet e di 66 punti su Fermin Aldeguer e Sergio Garcia.

Ad Ogura per esultare già in Thailandia basterebbe un piazzamento nelle prime cinque posizioni, indipendentemente dal risultato che conquisteranno i suoi inseguitori: il vantaggio al termine di questo weekend deve essere infatti di almeno 51 punti sul secondo per fare festa. Qualcosa potrebbe cambiare con un piazzamento dal sesto posto in su, ma in ogni caso ci sarebbero altre due gare per concludere il lavoro.

Ogura che ha disputato una stagione di estrema costanza: un solo zero in Austria per infortunio, un quattordicesimo posto a Silverstone e poi solo piazzamenti nelle prime otto posizioni. Una regolarità che gli ha permesso di sorpassare Sergio Garcia che era partito fortissimo, ma si è eclissato dopo un infortunio ad Aragon alla spalla. L’ultimo campione del mondo giapponese risale al 2009 con Hiroshi Aoyama in 250cc, l’equivalente della Moto2. Si tratterebbe quindi di un traguardo storico per il Paese del Sol Levante.