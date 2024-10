Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 18 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, che si stanno svolgendo a Ballerup, in Danimarca. Dopo la prima medaglia di ieri del quartetto femminile, l’Italia cercherà di darsi slancio per poter conquistare qualche posticino nel medagliere, con il primo grosso calibro sul tracciato.

Arriva il momento di Jonathan Milan, che si è concentrato esclusivamente sull’inseguimento individuale. Questa gara è il suo obiettivo conclamato e cercherà di sviluppare il suo gran motore per poter fare l’accoppiata con il titolo europeo dello scorso anno; con lui in gara Manlio Moro.

Nel chilometro a cronometro maschile saranno Stefano Minuta e Matteo Bianchi a sgomitare per un posto in finale, seppur molto difficile, mentre Michele Scartezzini sarà impegnato nella corsa a punti. Giornata importante anche per Letizia Paternoster, che è ai nastri di partenza dell’omnium dopo il quarto posto nella gara ad eliminazione di ieri.

Di seguito il calendario e il programma completo della giornata di venerdì 18 ottobre ai Mondiali di ciclismo su pista 2024 a Ballerup, con tutti gli italiani impegnati. La sessione serale (dalle 18.30) sarà disponibile in chiaro su Rai Sport e su Eurosport 1 per gli abbonati e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 OGGI

Venerdì 18 ottobre

14.00 Chilometro a cronometro maschile – qualificazione (Stefano Minuta, Matteo Bianchi)

14.30 Omnium femminile – Scratch (Letizia Paternoster)

14.45 Inseguimento individuale uomini – qualificazione (Jonathan Milan, Manlio Moro)

15.59 Omnium femminile – Tempo Race

18.30 Sprint femminile – semifinali

18.32 Corsa a punti maschile (Michele Scartezzini)

19.34 Omnium femminile – Corsa a eliminazione

20.02 Chilometro a cronometro maschile – Finale

20.38 Inseguimento individuale uomini – Finali

21.03 Ominium femminile – Corsa a punti

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport 1 (dalle 18.30)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN (dalle 18.30)

Diretta live testuale: OA Sport