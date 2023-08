Ciclismo su pista, Miriam Vece fuori agli sedicesimi nella prova di velocità ai Mondiali

Mattinata dei Mondiali di ciclismo su pista con ben poche soddisfazioni nella Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, in Scozia. Solo un’italiana impegnata nella mattinata di questo 7 agosto, con Miriam Vece che deve abdicare nella prova della velocità.

Prima scrematura superata senza apparenti problemi per l’azzurra, ieri ai quarti del keirin, con il cronometro di 10”895. Ventiduesimo tempo per lei, ma si è trovata di fronte ai sedicesimi la canadese Kelsey Mitchell, campionessa olimpica che ha chiuso con l’undicesimo tempo.

Lo scontro è andato in onda nella settima delle dodici batterie: Miriam è rimasta in scia fino al rettilineo finale, arrendendosi per 189 millesimi alla sua avversaria che passa agli ottavi di finale in 11”250.

Nel pomeriggio l’Italia proverà a riscattarsi con la Madison, con la coppia composta da Chiara Consonni e Martina Fidanza, e con la gara a eliminazione, che vedrà nuovamente protagonista Elia Viviani dopo la brutta campagna dell’omnium di ieri.

Foto: Federciclismo