Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo in Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano per il quinto turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro l’Efes di Istanbul. Match già fondamentale per i biancorossi dopo i due ko subiti settimana scorsa, con Messina che torna a Milano dopo la “barzelletta” con il Kaunas.

L’EA7 è attualmente penultima con una sola vittoria all’attivo, ma come detto soprattutto con la sconfitta subita al Forum contro i lituani di Andrea Trinchieri che grida vendetta. La rimonta subita dal +27 ha fatto il giro del mondo e ora Shields e compagni devono dare un segnale, ma dall’altra parte c’è una delle formazioni che puntano ai playoff.

Turchi che, però, non hanno neanche loro iniziato al meglio, con due vittorie e due sconfitte e si affiderà alle mani di Shane Larkin, Rodrigue Beaubois e Darius Thompson per trovare canestri pesanti, mentre la difesa biancorossa dovrà mettere nel mirino anche Jordan Nwora, in grande forma in queste settimane.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 di giovedì 24 ottobre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 24 ottobre

Ore 20:30 Olimpia Milano – Efes Istanbul – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport