Giro delle Fiandre 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Ganna ci prova nella sfida tra i titani Pogacar e Van der Poel

È il grande giorno: seconda Classica Monumento della stagione, una delle corse più attese di tutta l’annata. Oggi in programma il Giro delle Fiandre. Edizione numero 109 per la Ronde. Si parte da Brugge, si arriva a Oudenaarde. Spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.00

PERCORSO

269 chilometri, dei quali i primi 120 completamente pianeggianti (non senza insidie legate alla strada). La prima ascesa è la più nota: l’Oude Kwaremont, da affrontare poi altre due volte. Oltre ai sedici muri, occhio anche ai sette settori di pavé inseriti nel percorso. La fase decisiva sarà però ovviamente quella finale: l’accoppiata con il già citato Kwaremont (1500 metri con un tratto con le pietre durissimo) e Paterberg (breve, ma con pendenze che vanno oltre il 20%) sarà fondamentale. Ultimo scollinamento a circa quindici chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DELLE FIANDRE 2025

Domenica 7 aprile

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE IL GIRO DELLA FIANDRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 09:45 alle 16:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 09:45 alle 17:25

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Due uomini sopra a tutti. Sarà un duello annunciato tra Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar. Il neerlandese della Alpecin-Deceuninck è trionfatore in carica e tre volte vincitore, a caccia del record di quattro successi. Lo sloveno, campione del mondo, vuole il bis dopo la bellissima vittoria del 2023 e soprattutto il riscatto dopo la Milano-Sanremo. A sfidarli il danese Mads Pedersen: il più vicino, anche se lontano, alla coppia di favoriti. In casa Italia le speranze sono affidate a Filippo Ganna che, dopo il podio nella Classicissima, spera in un altro piazzamento di lusso.