Marta Bassino comincia da Soelden: “Stagione lunga, fondamentale la gestione delle energie”

Reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, in cui ha centrato comunque a Crans Montana il grande exploit della prima vittoria in discesa, Marta Bassino si presenta ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino con l’obiettivo di tornare a lottare stabilmente per le posizioni di vertice in gigante e nei SuperG più tecnici.

La 28enne cuneese avrà subito l’occasione di conquistare un buon risultato domani nel consueto opening del Circo Bianco a Soelden. Bassino sarà una delle outsider di lusso per il podio sul Rettenbach, anche se non mancano le avversarie temibili per le primissime posizioni della classifica in gigante.

“La condizione è buona, abbiamo svolto una bella preparazione sulle nevi e anche sotto il profilo dei materiali abbiamo avuto ottime indicazioni. Presentarsi al cancelletto di partenza di Soelden è sempre una bella emozione, la stagione sarà lunga e impegnativa e dovremo gestire le forze in maniera intelligente per arrivare a fine calendario ancora competitivi“, dichiara l’azzurra alla vigilia del debutto stagionale (fonte: Fisi).

L’obiettivo principale di quest’inverno è rappresentato dai Campionati Mondiali di Saalbach, in programma dal 4 al 16 febbraio, ma l’atleta di Borgo San Dalmazzo vuole fare bene anche in Coppa del Mondo per ritrovare al più presto le sensazioni dei giorni migliori.