Maratona Venezia 2024: il percorso. Scenario suggestivo e poche difficoltà altimetriche

Domenica 27 ottobre andrà in scena la Maratona di Venezia 2024, che si appresta a raggiungere il più alto numero di partecipanti della sua storia con oltre 17 mila iscritti complessivi tra tutti gli eventi in programma. Nello specifico, in 7 mila prenderanno parte alla 10 chilometri ed in 4.500 alla mezza maratona, mentre dovrebbero essere circa 6 mila i protagonisti della maratona veneziana.

Il percorso della 42,195 km è abbastanza piatto e scorrevole, con le uniche vere difficoltà posizionate tra il 25° ed il 35° chilometro sotto forma di 3-4 brevi tratti in salita lunghi più o meno 100 metri. Negli ultimi tre chilometri gli atleti affronteranno 14 piccoli ponti (attrezzati con rampe di legno per non incontrare gli scalini) tra i canali di Venezia.

Presente una sola sezione in pavé, negli ultimi 100 metri prima dell’arrivo, mentre all’interno del centro storico la pavimentazione è composta da grandi lastre rettangolari in pietra. La partenza della gara avverrà nella Villa Pisani di Stra, con i runner che correranno nella prima parte del percorso lungo la Riviera del Brenta per poi attraversare il centro di Marghera e Mestre.

Gli atleti raggiungeranno Venezia tramite il Ponte della Libertà (rettilineo pianeggiante di quasi 4 km), entrando nella rinnovata area portuale e a seguire nel centro storico. Previsto l’attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante costruito proprio per la Maratona, con i runner che passeranno anche per Piazza San Marco, vicino al Campanile e al Palazzo Ducale, prima di chiudere la gara sulla linea d’arrivo in Riva Sette Martiri.