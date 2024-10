Maratona Venezia 2024, risultati e classifica: vittorie degli etiopi Abebe Tilahun e Birtukan Abera

Va in archivio la 38ma edizione della maratona di Venezia, che per il 2024 vede un percorso suggestivo con lo start posto di fronte a Villa Pisani ed il tracciato che costeggia la Riviera del Brenta, attraversando Marghera e Mestre, prima dell’iconico arrivo a Venezia, toccando Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale.

Nella gara maschile ad imporsi è l’etiope Abebe Tilahun, che arriva da solo al traguardo con il crono di 2:09:08, andando a precedere il turco Ilham Tanui Ozbilen, secondo in 2:09:31, staccato di 23″, mentre il keniano Kipsambu Kimakal centra il gradino più basso del podio in 2:09:41, a 33″.

Nella prova femminile, invece, sono due le principali protagoniste: a spuntarla è l’etiope Birtukan Abera, che giunge all’arrivo in 2:32:40, riuscendo ad avere la meglio sulla keniana Betty Chepkorir, alla piazza d’onore in 2:33:23, attardata di 43″, mentre è terza l’altra etiope Melkam Tesfahun, che chiude in 2:39:01, a 6’21” dalla vetta.

PODIO MASCHILE

Abebe Tilahun (Etiopia) 2:09:08 Ilham Tanui Ozbilen (Turchia) 2:09:31 Kipsambu Kimakal (Kenya) 2:09:41

PODIO FEMMINILE