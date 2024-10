Maratona Venezia 2024, edizione da record per il numero di iscritti. Favorito l’etiope Tekele

Giornata di vigilia in vista della 38ma edizione della Maratona di Venezia, in programma nella mattinata di domenica 27 ottobre. Nell’anno dedicato alla scomparsa di Marco Polo (avvenuta 700 anni fa), l’evento ha raggiunto il più alto numero di partecipanti della sua storia con oltre 17 mila iscritti complessivi tra tutti gli eventi in programma.

Oltre ai 6 mila atleti che prenderanno parte alla gara di maratona, ci saranno infatti anche 4.500 iscritti alla mezza maratona e 7.000 partecipanti alla 10 km. Annunciata una folta presenza straniera, con una percentuale che arriva addirittura al 40%. La 42,195 km partirà alle ore 9.40 dalla Villa Pisani di Stra, con i runner che correranno nella prima parte del percorso lungo la Riviera del Brenta per poi passare dal centro di Marghera e Mestre.

La corsa arriverà in laguna tramite il Ponte della Libertà (rettilineo pianeggiante di quasi 4 km), passando per il Canale della Giudecca, il Canal Grande a Piazza San Marco fino al traguardo in Riva Sette Martiri. Il percorso è sostanzialmente piatto e scorrevole, con poche difficoltà altimetriche rappresentate da 3-4 brevi tratti in salita lunghi più o meno 100 metri tra il 25° ed il 35° chilometro.

Negli ultimi tre chilometri gli atleti affronteranno 14 piccoli ponti (attrezzati con rampe di legno per non incontrare gli scalini) tra i canali di Venezia. Presente una sola sezione in pavé, negli ultimi 100 metri prima dell’arrivo, mentre all’interno del centro storico la pavimentazione è composta da grandi lastre rettangolari in pietra.

Kenya ed Etiopia faranno come di consueto il bello ed il cattivo tempo, con l’etiope Adugna Tekele che sembra avere le carte in regola per battere il record della maratona veneziana (2h07:41 stabilito nel 2023 dal keniano Solomon Mutai). Da seguire con attenzione in chiave azzurra il debutto sulla distanza di Ahmed Ouhda, italo-marocchino che quest’anno ha corso i 10.000 metri in 28:18 e potrebbe scendere subito sotto le 2 ore e 12 minuti.