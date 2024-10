Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà

Oggi domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà la Maratona di Venezia 2024, una delle 42,195 km più importanti d’Italia e apprezzata a livello universale per lo spettacolare scenario in cui si svolge. La 38ma edizione dell’evento sponsorizzato da Wizz Air si colloca in un anno speciale per il capoluogo veneto, visto che ricorre il 700mo anniversario della scomparsa di Marco Paolo. Si preannunciano ben 17.500 partecipanti, considerando anche la mezza maratona e la 10 chilometri.

Partenza da Stra, per poi attraversare Fiesso d’Artico, Dolo e Mira lungo il fiume Brenta prima di entrare a Venezia, dove si correrà a filo d’acqua lungo il Canale della Giudecca. Transitando sopra a un ponte galleggiante di barche si attraverserà il Canal Grande, si farà un giro d’onore in piazza San Marco e poi si andrà verso il traguardo posto in Riva Sette Martiri, nei dintorni dei Giardini della Biennale.

Si punta a correre sui livelli del record maschile dell’evento, firmato lo scorso anno da Solomon Mutai (2h07:41). I favoriti della vigilia saranno l’etiope Adugna Tekele (personale di 2h05:42) e i keniani Abednego Cheruiyot e Francis Cheruiyot, ma attenzione anche al debuttante keniano Kipsambu Kimakal, all’esordiente eritreo Solomon Asmerom Shumay e al turco Tanui Ozbilen.

Tra le donne spiccano l’etiope Tsehay Maru (2h27:17) e le keniane Betty Chepkorir (2h29:12) e Caroline Korir (2h29:46). Sul fronte italiano vanno segnalati l’esordio sulla distanza di Ahmed Ouhda (visto sui 10.000 metri agli Europei di Roma), gli ultramaratoneti Federica Moroni e Alessio Milani, la 22enne Benedetta Coliva e la veterana Ivana Iozzia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Venezia 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.15 all’arrivo e in diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, sempre gratis e in chiaro.

CALENDARIO MARATONA VENEZIA 2024 OGGI

Domenica 27 ottobre

Ore 09.40 Maratona Venezia 2024, partenza – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.15 all’arrivo; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA MARATONA VENEZIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 11.15 all’arrivo, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.