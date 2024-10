Lucia Bronzetti in forma: si candida come seconda singolarista per l’Italia in Billie Jean King Cup

Lucia Bronzetti ha staccato il pass per le semifinali del WTA 250 di Guangzhou 2024 e domani sfiderà l’americana Caroline Dolehide in un match che mette in palio l’accesso all’ultimo atto del torneo cinese. La romagnola non ha ancora perso un singolo set questa settimana (tre vittorie di fila per 2-0) e a questo punto mette nel mirino la quarta finale della carriera nel circuito maggiore.

Bronzetti può ambire ad un grande balzo nel ranking mondiale, dopo alcuni mesi non scintillanti che l’avevano fatta sprofondare fuori dalla top80, candidandosi inoltre al ruolo di seconda singolarista dell’Italia in vista delle Finals di BJK Cup 2024, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre.

Dietro alla stella attuale del movimento femminile azzurro Jasmine Paolini, che verrà schierata con ogni probabilità sia in singolo che in doppio (insieme alla partner Sara Errani), il capitano Tathiana Garbin avrà infatti a che fare con un ballottaggio per la singolarista numero 2.

In pole position c’è ancora Elisabetta Cocciaretto, n.53 WTA in grado di esaltarsi sul veloce indoor e già protagonista di numerosi match pesanti con la Nazionale nonostante la giovane età, tuttavia la marchigiana classe 2001 non sta attraversando un buon periodo di forma e rischia quindi di essere insidiata da Bronzetti in occasione delle fasi finali della BJK Cup.