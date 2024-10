Lucas Braathen fa sognare il Brasile: “La mia storia sia di ispirazione. E sul tris norvegese…”

Lucas Braathen ha fatto il proprio ritorno agonistico dopo 19 mesi di assenza e ha subito sfiorato il podio nel massimo circuito internazionale itinerante. Il 24enne, che nella prima parte della sua carriera aveva difeso i colori della Norvegia vincendo cinque gare, ha ora deciso di rappresentare il Brasile, il Paese della mamma di cui porta il cognome (Pinheiro), dopo diverse divergenze avute con la sua Federazione d’origine per ragioni di sponsor.

Il classe 2000 ha chiuso al quarto posto nel gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: miglior crono nella seconda manche e annessa rimonta imperiale dal 19mo posto con cui aveva concluso la prima manche (si era presentato al cancelletto di partenza addirittura con il pettorale numero 44 dopo il periodo di inattività), fermandosi ad appena 24 centesimi dal terzo gradino del podio. Davanti a lui si sono piazzati i norvegesi Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath.

Lucas Braathen ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara, dopo aver ottenuto un risultato che certifica in maniera nitida il suo enorme talento: “Oggi ero in grande contatto con la neve, conosco il mio potenziale e sono qui con uno scopo. Sono troppo felice. Spero che la mia personalità e la mia storia possano essere d’ispirazione per gli altri: si può andare avanti per la propria strada, io l’ho fatto e oggi provo grande felicità. Questo è il significato che do alla parola successo”.

Sul podio tutto norvegese: “Alexander, Henrik e Atle ai primi tre posti è troppo bello per essere vero“. Lucas Braathen è grande amico di McGrath e lo ha caldamente abbracciato dopo il traguardo. La Coppa del Mondo di sci alpino ritornerà tra qualche settimana: appuntamento con lo slalom di Levi (Finlandia) il 17 novembre e poi si andrà a Gurgl (Austria) per un altro slalom il 24 novembre, mentre per il prossimo gigante bisognerà aspettare domenica 8 dicembre a Beaver Creek (USA).