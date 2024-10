Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all’Ultimate Tennis Showdown, Shelton vince il torneo

Lorenzo Musetti si è fermato in semifinale nella terza tappa dell’Ultimate Tennis Showdown, torneo di esibizione andato in scena a Francoforte (Germania). Il tennista italiano, numero 17 del mondo, è infatti stato sconfitto dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 3-1 (11-16; 16-10; 15-13; 15-13) nel primo turno a eliminazione diretta, dopo che nella fase a gironi era riuscito ad avere la meglio sullo statunitense Ben Shelton (3-0), sul canadese Jan-Lennard Struff (3-2) e sul francese Gael Monfils (3-0).

A vincere il torneo è stato Ben Shelton, che ha regolato in finale Ugo Humbert per 3-1 (10-19; 18-8; 15-11; 19-11) dopo essersi imposto per 3-2 (9-15; 9-12; 15-13; 12-11; 2-0) nella semifinale contro Thanasi Kokkinakis. Lorenzo Musetti, che a questo torneo era iscritto con l’appellativo di The Illusionist (Shelton era “The Mountain”, Humbert “The Commander”) era reduce dall’eliminazione subito al debutto al Masters 1000 di Shanghai per mano del belga David Goffin e ora incrocerà Lorenzo Sonego al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna.

Il regolamento era particolare: si giocano quattro set della durata di otto minuti ciascuno, il primo che ne vince tre conquista la partita (in caso di 2-2 si gioca un sudden Death, in cui vince chi ottiene due punti consecutivi). Allo scadere degli otto minuti si giocano i punti decisivi: se lo vince chi è in vantaggio allora il set si chiude, ma chi è in svantaggio può pareggiare se infila tutti i punti che servono a colmare lo svantaggio senza perderne nessuno.