LIVE Shakhtar-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: servono punti

Dal Bologna al Bologna. Rossoblù centrali nel termine di paragone tra Shakhtar e Atalanta. Se gli arancionero hanno faticato al “Dall’Ara”, non è andata meglio agli uomini di Gasperini, nell’ultimo turno di Serie A. La Dea ha dimostrato di essere ancora lontana dalla migliore versione apprezzata nel corso degli anni. L’Atalanta ha faticato a concretizzare e non ha ancora trovato la giusta chiave di gioco, ad evidenziare un avvio di stagione sotto le aspettative ( 7 punti in 6 partite). Gli ingressi a gara in corso di Cuadrado, Retegui, Zaniolo e Samardzic (autore del gol del pari) lasciano ben sperare i tifosi bergamaschi: una volta perfezionati i meccanismi d’inserimento dei nuovi arrivati, l’Atalanta tornerà a viaggiare ad alti ritmi.

Dopo il trionfo nella scorsa edizione dell’Europa League, la missione per la Dea è consolidarsi con forza nell’olimpo del calcio europeo. Per rendere realtà questa ambizione, il percorso di crescita dell’Atalanta passa inevitabilmente da questo genere di partite. A Bologna, lo Shakhtar ha mostrato ampi limiti di palleggio, subendo per buona parte della gara il possesso palla e la spinta offensiva della formazione di Vincenzo Italiano. Nonostante i ripetuti tentativi dei rossoblù, gli ucraini hanno strappato un punto e mostrato buona compattezza difensiva grazie ai super interventi dell’estremo difensore Riznyk.

Gara cruciale per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Reduce dall’ottimo pari all’esordio casalingo contro l’Arsenal, la Dea incrocia gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. La nuova formula della Champions League,(campionato unico a 36 squadre e 8 sfide secche) impone di approcciare ogni scontro come se fosse decisivo. Per questa ragione, i ragazzi di Gasperini non possono permettersi passi falsi. Lo Shakthar non attraversa il miglior momento di forma in patria ed è reduce dal pari al debutto contro il Bologna. L’avversario è abbordabile sulla carta, ma sottovalutare l’esperienza di una squadra abituata a calcare palcoscenici europei sarebbe un delitto per gli orobici.

