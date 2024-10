LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: tutti contro Alonso, la gara partirà alle 6:10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5:51 Intanto arriva la comunicazione: la gara partirà alle 6:10

5:50 In quella che sarà a tutti gli effetti una specie di Sprint Race la curiosità sarà capire come si comporterà David Alonso, già con il titolo in tasca ma con la voglia di superare il record di Valentino Rossi nella classe leggera

5:45 Pit lane aperta, cominciano i giri di schieramento.

5;43 La pista potrebbe riservare la stessa condizione già vista nel warm-up, ovvero con alcune parti bagnate ma con altre già asciutte. Non sarà facile adattarsi per i piloti della classe leggera.Tutti i centauri della MotoGP, al momento impegnati con i fan, stanno rimarcando la grande scivolosità del tracciato.

5:39 Si prospetta uno scenario inedito La gara sta per essere dichiarata bagnata, ma i piloti non hanno mai fatto prove in questa condizioni. Non facendo il warm-up, i centauri avranno dieci minuti per effettuare più giri di schieramento. La gara partirà quindi in ritardo ma la durata verrà ridotta. Saranno infatti solo dodici i giri

5:38 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano poco più di venti minuti all’inizio della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul circuito internazionale di Buriram. Sarà una gara speciale, dove i riflettori saranno tutti puntati su David Alonso che, dopo aver conquistato aritmeticamente il titolo, è intenzionato a scrivere una pagina di storia indelebile nella classe più leggera.

L’obiettivo del colombiano è chiaro: superare il record di vittorie del “Dottore” Valentino Rossi, capace di raccogliere ben dodici successi nell’allora 125. Ma adesso, con ben tre chance a disposizione e con il sudamericano già a numero eguagliato, il primato del fenomeno marchigiano è messo seriamente in discussione.

Il centauro in forza alla CFMOTO Aspar Team partirà dalla quinta posizione, quindi dalla seconda fila. La pole è invece andata all’australiano l’australiano Joel Kelso (KTM BOE), il quale ha preceduto Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) ed Angel Piqueras (Honda Leopard).

Per ciò che concerne i piloti italiani è da segnalare la decima piazza di Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse); tredicesima piazzola poi per Matteo Bertelle (Honda Snipers) davanti Stefano Nepa (KTM LevelUp) e Filippo Farioli (Honda SIC58). Posizione numero ventitré infine per Nicola Carraro (KTM LevelUp) ventiquattresima casella per Riccardo Rossi (KTM CIP).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata. Si parte alle ore 06:00, buon divertimento!