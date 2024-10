LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano. Derby col profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata di Superlega di volley maschile.

All’Opiquad Arena alle 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, Mint Monza e Allianz Milano, che in estate hanno cambiato molto e stanno pagando dazio alle rivoluzioni. In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari.

In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco (forse anche oggi), dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia. All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz. I meneghini dovevano fare i conti domenica scorsa con la capolista Trento ed hanno giocato per tre quarti di incontro alla pari con i campioni d’Europa, mostrando una crescita e un livello che, nonostante il quart’ultimo posto, può al momento far dormire sonni tranquilli.

Monza dovrebbe partire con questa formazione: Fernando Cachopa alzatore, Szwarc opposto, i centrali Beretta e Di Martino, le bande Marttila e Rohrs e Gaggini nel ruolo di libero. Milano risponderà con Porro in regia, Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Kaziyski e Louati in banda con Catania libero.

si parte alle ore 19.00!