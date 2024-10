LIVE Lipsia-Juventus, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta ostica in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lipsia-Juventus, partita valida per la seconda giornata di Champions League di calcio.

Dopo la vittoria in Serie A per 0-3 in casa del “Grifone” (partita giocata a porte chiuse per gli scontri post derby della Lanterna), la Juventus scende in campo con l’obiettivo di dare continuità a quanto fatto nella prima giornata di Champions, quando vinse per 3-1 sul PSV allo Juventus Stadium con le reti di Yildiz, Gonzalez e McKennie e, solo nel recupero, il gol di Saibari per gli olandesi.

Momento buono, tuttavia, anche per i tedeschi. L’11 di mister Rose ha vinto in casa per 4-0 sull’Augsburg (bella doppietta di Sesko a cui si sono aggiunte le reti di Openda e Simons) ma viene da una sconfitta nella prima giornata di Champions (l’Atletico di Madrid si è imposto, non senza qualche difficoltà, per 2-1) e quindi avrà i coltelli tra i denti per sfruttare il “fattore campo”.

Nonostante il secondo posto in classifica di Serie A e la difesa granitica (0 gol subiti in campionato), a preoccupare in casa Juventus è il tabù della trasferta in Europa. I bianconeri hanno perso, infatti, le ultime 3 partite. Tuttavia Thiago Motta ha appena pescato un ottimo jolly: Francisco Conceição, classe 2002, a segno contro il Genoa e potenziale arma offensiva.

Nella nuova formula del girone unico a 36 squadre, la Juventus dovrà ancora affrontare: Stoccarda; Lille; Aston Villa; Manchester City; Club Brugge; Benfica. Il Lipsia invece sarà impegnato con: Liverpool; Celtic; Inter; Aston Villa; Sporting CP; Sturm Graz.

