LIVE Berrettini-Fucsovics, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve un segnale in ottica Coppa Davis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics.

Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione di Berrettini sul Centre Court contro Jannik Sinner. In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. C’è un altro precedente, del 2019 sul cemento indoor, in cui vinse Fucsovics.

Non ci sono dubbi su chi sia il secondo singolarista virtuale dell’Italia per le Finals di Coppa Davis di Malaga. L’ex numero 6 del mondo ha dimostrato a Bologna che gli azzurri possono contare su di lui, quantomeno per il singolare. Serve adesso affinare al meglio la condizione in vista del grande appuntamento spagnolo, senza dimenticare l’obiettivo “PRIMI 32” in vista degli Australian Open. Servono come il pane questi 50 punti!

