LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa chiude il girone e poi le semifinali. 7 regate da fare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di regate di flotta del qualification round di America’s Cup femminile 2024. Quest’oggi spazio ad una doppia tornata di gare, con la conclusione del girone A al mattino, e le quattro regate di flotta di semifinale nel primo pomeriggio. Straordinari dunque per Luna Rossa, chiamata a prendere parte a ben 7 regate in poche ore.

Dalle 10.10 infatti l’imbarcazione italiana chiuderà gli impegni del raggruppamento dedicato ai team ufficiali con le ultime tre regate. Le azzurre dividono la prima posizione del girone A con 36 punti in compagnia delle britanniche di Athena Patway. Per entrambe la matematica qualificazione alle semifinali è questione di una manciata di punti, mentre ci sarà un bel duello per la terza posizione tra Alinghi e Team New Zealand. Sembrano infine tagliate fuori Orient Express ed American Magic.

Alle 14.10 via invece alle quattro regate di flotta di semifinale, con le prime due classificate che avanzeranno all’unico match race previsto per la finalissima. Dal girone B sono avanzate Artemis Swedish Challenge (SWE), Jajo Team Dutchsail (NED) e Sail Team BCN (ESP), che proveranno a ben figurare al cospetto dei sodalizi ufficiali. Da tener d’occhio in special modo le scandinave, che come i colleghi della Youth hanno dominato il raggruppamento dei team invitati.

Le ultime tre regate del girone A inizieranno alle 10.10, mentre le gare di semifinale prenderanno il via alle 14.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!