Dove vedere in tv Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 16 ottobre (ore 18.45), la Juventus scenderà in campo per il secondo impegno del gruppo C della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affronteranno a Biella il Bayern Monaco in un confronto che si preannuncia assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Servirà la super prestazione alla squadra di Max Canzi.

La Vecchia Signora si è imposta nel primo match del raggruppamento, andando a vincere sul campo delle norvegesi del Valerenga. Un successo corsaro, in quanto al Vålerenga Stadion la Juve ha sofferto non poco la fisicità delle avversarie, ma grazie a una marcatura di Sofia Cantore l’affermazione si è concretizzata. Contro il Bayern, però, sarà necessario salire di colpi.

La formazione tedesca viene dal perentorio 5-2 rifilato all’Arsenal nella prima giornata, in cui il potenziale offensivo si è espresso piuttosto bene. La Juventus, quindi, dovrà avere un atteggiamento molto applicato nella fase difensiva per poi cercare di mettere in luce alcune difficoltà delle avversarie, quando si tratta di coprire gli spazi e ripiegare.

Guarda la Champions League di calcio femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Juventus e Bayern Monaco, in programma domani alle ore 18.45 sul campo dello stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

JUVENTUS-BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 16 ottobre

Ore 18.45 Juventus vs Bayern Monaco allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA JUVENTUS-BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.