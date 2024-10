L’Inter travolge la Stella Rossa e trova la prima vittoria in Champions. Milan ko anche a Leverkusen

Grande spettacolo ed una pioggia di gol nella serata che apre il secondo turno della regular season della Champions League 2024-2025 di calcio maschile, in cui erano impegnate anche due squadre italiane. Bilancio agrodolce in chiave azzurra, con la netta vittoria casalinga dell’Inter e la sconfitta di misura in trasferta del Milan.

Dopo l’ottimo pareggio esterno contro il Manchester City, arriva il primo successo stagionale in Europa per i nerazzurri che si sbarazzano agevolmente della Stella Rossa Belgrado imponendosi 4-0 con i gol di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi (su rigore). Secondo ko di seguito invece per i rossoneri, che restano fermi a zero punto cedendo al Bayer Leverkusen per 1-0 (rete decisiva di Boniface al 51′).

Poche sorprese nelle altre sfide odierne, in cui si sono materializzate diverse goleade. Non è il caso del big match tra Arsenal e PSG, con i padroni di casa londinesi che hanno avuto la meglio per 2-0 con i gol nel primo tempo di Havertz e Saka. Da segnalare anche i pareggi 1-1 di Stoccarda-Sparta Praga e PSV-Sporting Lisbona nelle uniche altre partite equilibrate di oggi.

Vittorie molto larghe per Brest (4-0 in Austria con il Red Bull Salisburgo), Manchester City (4-0 in trasferta contro lo Slovan Bratislava), Barcellona (5-0 casalingo contro lo Young Boys con doppietta di Lewandowski) e Borussia Dortmund, che ha rifilato un impressionante 7-1 agli scozzesi del Celtic Glasgow (tripletta di Adeyemi nel primo tempo).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Stoccarda-Sparta Praga 1-1

Salisburgo-Brest 0-4

Inter-Stella Rossa 4-0

Bayer Leverkusen-Milan 1-0

Arsenal-PSG 2-0

Slovan Bratislava-Manchester City 0-4

Barcellona-Young Boys 5-0

Borussia Dortmund-Celtic 7-1

PSV-Sporting 1-1