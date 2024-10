L’Inter risponde al Napoli con la doppietta di Frattesi, la Juventus pareggia in rimonta, squillo Atalanta

Stasera si sono disputate quattro partite valide per la decima giornata della Serie A. L’Inter si è imposta sul campo dell’Empoli con un secco 3-0: l’espulsione di Goghichidze al 31′ ha facilitato il compito ai Campioni d’Italia, che nella ripresa hanno conquistato la vittoria grazie alla doppietta di Frattesi e al sigillo di Lautaro Martinez. I neroazzurri si confermano così al secondo posto in classifica generale a quattro punti di distacco dal Napoli e due lunghezze di margine sull’Atalanta.

Gli orobici hanno sconfitto il Monza per 2-0 di fronte al proprio pubblico grazie alle reti di Samardzic al 70′ su invito di Retegui e di Zappacosta all’89mo minuto. Secondo pareggio di fila per la Juventus: dopo il rocambolesco 4-4 contro l’Inter arriva il 2-2 casalingo contro il Parma. Ducali sempre in vantaggio (al 3′ con Del Prato e al 38′ con Sohm), bianconeri sempre capaci di rimontare con McKennie al 31′ e Weah al 49′. La Juventus scivola così al quarto posto, superata anche dall’Atalanta, e ora con due lunghezze di vantaggio su Fiorentina e Lazio, attese domani da Genoa e Lazio.

Il Venezia ha battuto l’Udinese per 3-1 in una partita rocambolesca: Lovric e Bravo hanno lanciato i friulani nel cuore del primo tempo, ma i lagunari hanno avviato la rimonta con il rigore trasformato da Pohjanpalo al 41′ e poi nella ripresa hanno ribaltato la situazione con le reti di Nicolussi Caviglia e ancora Pohjanpalo dagli undici metri, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci per l’espulsione di Toure al 53′.

RISULTATI SERIE A OGGI

Empoli-Inter 0-3

Venezia-Udinese 3-2

Atalanta-Monza 2-0

Juventus-Parma 2-22

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 25 punti (10 partite giocate), Inter 21 (10), Atalanta 19 (10), Juventus 18 (10), Fiorentina 16 (9), Lazio 16 (9), Udinese 16 (10), Milan 14 (9), Torino 14 (9), Bologna 12 (9), Empoli 11 (10), Roma 10 (9), Como 9 (9), Parma 9 (10), Verona 9 (10), Cagliari 9 (10), Monza 8 (10), Venezia 8 (10), Lecce 8 (10), Genoa 6 (9).