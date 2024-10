Quando torna Sinner? Breve pausa, poi gli ultimi tre impegni del 2024

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si incontreranno nella finale del Six Kings Slam, torneo d‘esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi i due tennisti avranno lo stesso programma fino a fine stagione. Entrambi, infatti, torneranno in Europa e si concederanno una settimana di pausa.

L’azzurro e l’iberico, successivamente, saranno impegnati nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre, poi si concederanno un’altra settimana di pausa, evitando di scendere in campo nell’ultima settimana di tornei dell’ATP Tour prima del gran finale di stagione.

I due tennisti, che si sono equamente spartiti i quattro Slam stagionali, sono da tempo qualificati per le ATP Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre, infine voleranno a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis, prevista dal 19 al 24 novembre (la Spagna giocherà i quarti il 19, l’Italia il 21).

ULTIMI IMPEGNI STAGIONALI DI JANNIK SINNER

28 ottobre-03 novembre Masters 1000 Parigi-Bercy, Francia

10-17 novembre ATP Finals, Torino, Italia

19-24 novembre Davis Cup Finals Knock-out Stage, Malaga, Spagna