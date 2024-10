La giornata degli italiani a Shanghai: gli orari esatti di Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Bellucci

Si completa il secondo turno del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina: sabato 5 ottobre scenderanno in campo in casa Italia ben 5 tennisti, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

Sul campo principale, lo Stadium Court, nel secondo match dalle 6.30 italiane, Jannik Sinner affronterà il nipponico Taro Daniel, mentre nel quarto incontro Mattia Bellucci se la vedrà col teutonico Alexander Zverev, numero 2 del seeding.

Sullo Show Court 3 nel quarto incontro Flavio Cobolli sfiderà la wild card elvetica Stan Wawrinka, infine sul Grandstand 2 nel terzo match Matteo Berrettini incrocerà il danese Holger Rune, testa di serie numero 12, mentre a seguire Lorenzo Musetti incontrerà il belga David Goffin.

La diretta tv dei match del torneo di Shanghai 2024 sarà fruibile su Sky Sport Tennis dalle 6.30 alle 9.00, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, su Sky Sport Arena dalle 6.30 alle 16.30 e su Sky Sport Uno dalle 9.45 alle 13.30, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda le dirette live testuali dei match degli italiani, queste saranno garantite da OA Sport.

CALENDARIO ATP SHANGHAI 2024

Stadium Court

Dalle 6.30 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Juncheng Shang (Cina)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Taro Daniel (Giappone)

Non prima delle 12.30 italiane

Alex Michelsen (Stati Uniti) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

A seguire

Mattia Bellucci (Italia, Q) – Alexander Zverev (Germania, 2)

Show Court 3

Dalle 6.30 italiane

Andrey Rublev (Russia, 6) – Jakub Mensik (Cechia)

A seguire

Taylor Fritz (Stati Uniti, 7) – Terence Atmane (Francia, Q)

A seguire

Frances Tiafoe (Stati Uniti, 13) – Yi Zhou (Cina, WC)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 28) – Stan Wawrinka (Svizzera, WC)

Grandstand 2

Dalle 6.30 italiane

Alexander Shevchenko (Kazakistan) – Francisco Cerundolo (Argentina, 27)

A seguire

Zizou Bergs (Belgio) – G. Dimitrov (Bulgaria, 9)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – Holger Rune (Danimarca, 12)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 15) – David Goffin (Belgio)

PROGRAMMA ATP SHANGHAI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Tennis dalle 6.30 alle 9.00, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30, su Sky Sport Arena dalle 6.30 alle 16.30 e su Sky Sport Uno dalle 9.45 alle 13.30.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: match degli italiani su OA Sport.