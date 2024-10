Tennis, il TAS annuncia l’avvio del procedimento per l’appello della WADA sul caso Sinner

Il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha annunciato l’avvio del procedimento per l’appello presentato dalla WADA, l’Agenzia Mondiale Antidoping sul caso Clostebol che ha coinvolto, suo malgrado, Jannik Sinner: non sono stati però indicati i tempi necessari per raggiungere una decisione in merito.

Il tribunale indipendente dell’ITIA, l’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis, il 19 agosto aveva emesso la sentenza secondo la quale Sinner non aveva avuto colpa o negligenza per la presenza dei metaboliti del Clostebol rilevata in due occasioni, non comminandogli alcuna squalifica.

La WADA ha presentato appello contro la decisione, chiedendone l’annullamento, con una nuova decisione che rilevi come Sinner abbia commesso due violazioni, senza l’applicazione dell’articolo 10.5 TADP, proprio quello che parla di assenza di colpa o negligenza.

Oltre alla cancellazione dei risultati ottenuti ad Indian Wells, già comminata dal tribunale indipendente dell’ITIA, la WADA chiede la mano pesante, con una squalifica per un periodo che vada da un minimo di un anno ad un massimo di due. Il procedimento è stato avviato, ma non sono stati resi noti i tempi per giungere alla conclusione.