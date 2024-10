La corsa alle ATP Finals 2024: Ruud, Rublev e De Minaur per due posti, ma attenzione alle rimonte

Sono 3 al momento i tennisti qualificati alle Nitto ATP Finals 2024: Jannik Sinner, già certo di chiudere l’anno al primo posto in classifica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il tedesco Alexander Zverev. Lotta aperta per gli altri 5 posti a disposizione.

Sono ancora in palio un massimo di 2000 punti: 250 nei tre tornei di questa settimana ad Almaty, Stoccolma ed Anversa, 500 in quelli di Vienna e Basilea della prossima settimana, 1000 nel Masters di Parigi-Bercy a cavallo tra ottobre e novembre, ed altri 250 a Belgrado e Metz nei giorni precedenti le Finals.

Ad un passo dalla qualificazione, per la quale manca soltanto il conforto della matematica, il russo Daniil Medvedev, quarto a quota 4820. Può dormire sonni abbastanza tranquilli anche il quinto classificato, lo statunitense Taylor Fritz, al momento a quota 4290.

Ancora in bilico, nonostante la finale raggiunta a Shanghai, la posizione del serbo Novak Djokovic, sesto a quota 3910, con il balcanico che però sarà l’unico, tra i giocatori non ancora qualificati, a non scendere in campo né a Vienna né a Basilea la settimana prossima.

Settima piazza per il norvegese Casper Ruud, a quota 3805, mentre al momento l’ultimo dei qualificati alle Finals sarebbe il russo Andrey Rublev, ottavo con 3580: i due sono rispettivamente il numero 2 ed il numero 1 del seeding a Stoccolma.

Rientra dall’infortunio ed è testa di serie numero 1 ad Anversa, invece, l’australiano Alex de Minaur, che al momento risulta essere il primo degli esclusi, essendo nono con 3305, mentre è più staccato il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo a quota 2935.

RACE ATP 14 OTTOBRE 2024

1) Jannik Sinner 10330

2) Carlos Alcaraz 6710

3) Alexander Zverev 6215

4) Daniil Medvedev 4820

5) Taylor Fritz 4290

6) Novak Djokovic 3910

7) Casper Ruud 3805

8) Andrey Rublev 3580

9) Alex de Minaur 3305

10) Grigor Dimitrov 2935