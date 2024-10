Juventus-Bayern Monaco oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Una prova ostica per la Vecchia Signora. Oggi, mercoledì 16 ottobre, si gioca allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella Juventus-Bayern Monaco (calcio d’inizio ore 18:45), seconda sfida valida per la fase a gironi della Champions League femminile 2024-2025 di calcio. Dopo un avvio iper positivo le bianconere cercano il quarto successo consecutivo nel torneo continentale con una delle compagini più blasonate del lotto.

Ricordiamo che le ragazze di Massimilano Canzi sono reduci da un avvio di stagione a dir poco devastante, contrassegnato da sei vittorie su sei in Campionato e da due importanti successi in Europa, uno contro la corazzata del PSG (su doppio confronto) e l’altro, leggermente più sofferto, in casa del Valerenga. Speculare, anche se leggermente diverso il bilancio delle teutoniche, brave a sconfiggere l’Arsenal per 5-2 rimediando però nella Frauen-Bundesliga un K.O con il Wolfsburg.

Le piemontesi potranno contare sul fattore campo e sull’entusiasmo generato dopo il trionfo contro la Roma davanti ai trentatremila dell’Allianz Stadium. Ma ci sarà da sudare al cospetto di una squadra esperta e già capace di arrivare in passato in fondo alla competizione.

La disputa tra Juventus e Bayern Monaco, in programma oggi ore 18:45 e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

JUVENTUS-BAYERN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 16 ottobre

Ore 18.45 Bayern Monaco vs Juventus allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA JUVENTUS-BAYERN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.