Jannik Sinner raggiante: “Grande match contro Medvedev, ma aveva problemi alla spalla”

Jannik Sinner ha regalato una prestazione maiuscola contro il russo Daniil Medvedev, surclassandolo in maniera perentoria e qualificandosi alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo si è imposto con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4, chiudendo la pratica in appena 83 minuti di gioco a senso unico e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese.

Il fuoriclasse altoatesino ha nuovamente regolato il numero 5 del ranking ATP in quella che è ormai diventata una classica e tornerà in campo sabato 12 ottobre per fronteggiare con buona probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz, che parte ampiamente favorito contro il ceco Machac: sarebbe la rivincita della finale disputata settimana scorsa al torneo ATP 500 di Pechino.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione attraverso le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro: “Sono molto contento di come ho giocato oggi. Medvedev non ha potuto colpire bene di dritto per problemi alla spalla, mi auguro che recuperi presto. Per me è stato un grande match, speriamo di fare meglio in semifinale. Fare semifinale in un 1000 è sempre un gran risultato, ma sicuramente cercherò di fare meglio. Per me è stato un grande match e sono contento di essere in semifinale“.

L’azzurro ha poi replicato lo stesso concetto parlando in italiano: “Sono contento, fare semifinale in un Masters 1000 vuole dire tanto per me come sempre. Oggi è stata un’ottima partita, lui ha sofferto un po’ di mal di spalla e non ha tirato al meglio. Abbiamo preparato al meglio questa partita, sono riuscito a fare questa cosa tattica e ora vediamo“.