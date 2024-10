Jannik Sinner inizia la sua preparazione a Shanghai: tempi stretti e necessità di adattarsi in fretta

Jannik Sinner ha effettuato quest’oggi il primo allenamento a Shanghai, in vista del suo esordio nel Masters1000 cinese. Reduce dalla Finale persa a Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, al termine di una sfida epica durata 3 ore e 20 minuti di gioco, il n.1 del mondo è atteso a un nuovo impegno e il tempo a disposizione per prepararsi non è molto.

Il calendario non ha dato tregua al pusterese e lo stesso discorso lo si può fare per l’iberico, entrambi costretti a fare gli straordinari in queste ore per essere pronti al loro primo incontro nel torneo in questo. L’appuntamento dovrebbe essere domani, infatti, con Sinner che giocherà contro il giapponese Taro Daniel e sarà chiamato ad adattarsi in fretta alle diverse condizioni di gioco.

Un incrocio che ha un solo precedente, risalente agli Australian Open del 2022, quando Jannik si impose in quattro set nel corso di un match diventato famoso per lo screzio in mondovisione tra il tennista italiano e il suo allenatore di quel periodo, Riccardo Piatti. Un episodio significativo anche perché poco dopo il sodalizio tra il tecnico italiano e Jannik si interruppe, per la decisione del classe 2001 del Bel Paese di farsi seguire da Simone Vagnozzi, coadiuvato successivamente da Darren Cahill.

Sinner, comunque, ha grandi motivazioni di far bene in un torneo che l’anno scorso non gli ha riservato grandi soddisfazioni, citando il ko negli ottavi di finale contro Ben Shelton. Un incrocio con l’americano che potrebbe replicarsi e vedremo se il n.1 ATP saprà prendersi una rivincita, in considerazione del fatto che dopo quel ko si è imposto nei successivi tre match.

