Italia del tennis sugli scudi: azzurri presenti in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals!

Non accadeva dal 2009. Erano stati gli USA l’ultimo Paese a essere rappresentato nelle Finali del tennis a fine anno in tutte le categorie. Il riferimento alle ATP Finals e WTA Finals, con singolari e doppi maschili e femminili. Ebbene, a distanza di 15 anni, è l’Italia che ha ricevuto in un certo senso il testimone. Sì, perché nei Master di fine stagione il Bel Paese avrà sempre un rappresentante, ovvero:

Jannik Sinner nel singolare maschile;

Jasmine Paolini nel singolare femminile;

Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel doppio maschile;

Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile.

La stagione speciale del tennis nostrano viene sublimata da questo riscontro rimarchevole. Se è vero che la presenza a Torino di Sinner non era un fattore in discussione da tempo, lo stesso non si poteva dire per gli altri giocatori nostrani citati. Paolini, autrice di un’annata straordinaria, ha avuto questa certezza grazie al raggiungimento dei quarti di finale del WTA1000 di Wuhan.

Un 2024 da raccontare ai nipotini per Jasmine, considerando le Finali Slam a Parigi e a Londra e la conquista di almeno gli ottavi di finale in tutti e quattro i Major di questa stagione, senza dimenticare l’affermazione nel WTA1000 di Dubai. In coppia con Errani, altre soddisfazioni come le vittorie a Roma e a Pechino, la Finale del Roland Garros e l’oro olimpico.

A chiusura del cerchio, Vavassori e Bolelli in grado di vincere tre titoli quest’anno e tutti su superficie diverse: a Buenos Aires sulla terra, ad Halle sull’erba e a Pechino sul cemento, senza dimenticare le Finali Slam a Melbourne e a Parigi. Un doppio collaudato che vorrà dare un contributo importante anche in ottica Coppa Davis, come del resto anche Jasmine e Sarita in BJK Cup. Tuttavia, ci sarà da affrontare prima Torino (uomini) e Riad (donne) per lasciare ancora il segno.