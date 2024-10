Inter-Juventus 4-4 nel big match di Serie A, il Napoli allunga. Guizzi di Lazio e Fiorentina

Juventus e Inter si sono rese protagoniste di un funambolico pareggio per 4-4 nel big match della nona giornata di Serie A. Partita pirotecnica allo Stadio San Siro di Milano, dove i capovolgimenti di fronte continui hanno animato il derby d’Italia. Zielinski ha portato in vantaggio i nerazzurri al 15′ trasformando un calcio di rigore, i bianconeri hanno ribaltato il risultato con i gol di Vlahovic al 20′ e di Weah al 26′.

I padroni di casa hanno prontamente pareggiato al 35′ con la stoccata di Mkhitaryan e si sono poi portati in vantaggio con un altro penalty siglato di Zielinski al 37′. I ragazzi di Simone Inzaghi sono tornati negli spogliatoi sul 3-2 e a inizio ripresa trovano il doppio vantaggio con Dumfries, ma la Vecchia Signora non demorde e grazie alla splendida doppietta di Yildiz tra 71′ e 82′ trova la via del pareggio.

Il Napoli allunga così in testa alla classifica generale, dove ora vanta quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque lunghezze di margine nei confronti della Juventus. Lazio e Fiorentina hanno invece agganciato Atalanta e Udinese al quarto posto in classifica generale: i capitolini si sono imposti con un secco 3-0 contro il Genoa allo Stadio Olimpico (Noslin al 21′, poi Pedro e Vecino nel finale), i viola hanno invece avuto la meglio sulla Roma per 5-1 (uno-due di Kean e Beltran tra 9′ e 17′, Kone ha accorciato le distanze al 39′, poi Kean ha trovato la tripletta personale nella ripresa).

Nelle altre due partite di giornata si sono registrati due pareggi: 1-1 tra Parma ed Empoli (Charpentier ha risposto all’autogol di Coulibaly, poi Bonny ha sbagliato un rigore nel finale in favore degli emiliani), 2-2 tra Monza e Venezia (lagunari sempre in vantaggio con Ellertsson al 15′ e Svoboda al 39′, ma agguantati prima dai Kyriakopoulos al 23′ e Djuric al 44′).

RISULTATI SERIE A OGGI

Parma-Empoli 1-1

Lazio-Genoa 3-0

Monza-Venezia 2-2

Inter-Juventus 4-4

Fiorentina-Roma 5-1

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22, Inter 18, Juventus 17, Atalanta 16, Fiorentina 16, Lazio 16, Udinese 16, Milan 14*, Torino 14, Empoli 11, Roma 10, Bologna 9*, Como 9, Cagliari 9, Verona 9, Monza 8, Parma 8, Genoa 6, Venezia 5, Lecce 5. *= 1 partita in meno.