L’Inter crolla a Bologna: il Napoli firma l’aggancio in testa! L’Atalanta batte il Milan

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 33ma giornata della Serie A. Il Bologna ha sconfitto l’Inter per 1-0, grazie al gol firmato da Orsolini in pieno recupero. Successo di lusso per i felsinei di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara, mentre i neroazzurri crollano ancora una volta contro i rossoblù in una partita fondamentale nella lotta per lo scudetto.

L’Inter è infatti stata agganciata dal Napoli in testa alla classifica quando mancano cinque giornate al termine del campionato: se le due formazioni dovessero concludere a pari punti giocheranno uno spareggio su partita secca per assegnare il tricolore. Dove si giocherebbe lo scontro decisivo? In casa della formazione in vantaggio nei scontri diretti: doppio 1-1 durante l’anno, dunque deciderà chi avrà la miglior differenza reti (attualmente +40 per i meneghini, +27 per i campani).

L’Atalanta si è imposta per 1-0 in casa del Milan grazie alla rete di Ederson su invito di Bellanova al 62′: la Dea si conferma al terzo posto, a -7 dalla coppia di testa e a +4 sul Bologna, mentre i rossoneri sono noni e sempre più lontani dalla qualificazione alle Coppe Europee della prossima stagione.

Pareggio per 2-2 tra Empoli e Venezia in una cruciale partita della zona salvezza: le due rivali sono a -1 dal Lecce, a -3 dal Parma, a -5 dal Cagliari, a -7 dal Cagliari, saranno queste le squadre a lottare per evitare il terzultimo e il penultimo posto che costringeranno alla retrocessione insieme al Monza.

RISULTATI SERIE A OGGI

Empoli-Venezia 2-2

Bologna-Inter 1-0

Milan-Atalanta 0-1

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59*, Roma 57, Lazio 56*, Fiorentina 53*, Milan 51, Torino 40*, Udinese 40*, Genoa 39*, Como 39, Verona 32, Cagliari 30*, Parma 28*, Lecce 26, Venezia 25, Empoli 25, Monza 15. *= 1 partita in meno