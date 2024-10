Il Napoli vince, l’Inter batte la Roma: prosegue la lotta al vertice. Ok Atalanta, la Fiorentina ne fa 6 al Lecce

Oggi si sono giocate cinque partite valide per l’ottava giornata della Serie A. Il Napoli continua nella sua marcia in testa alla classifica generale: gli uomini di Conte hanno vinto a Empoli per 1-0 grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia al 63′. Gli azzurri svettano in cima alla graduatoria con 19 punti e due lunghezze di vantaggio sull’Inter, che ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match.

Lautaro Martinez ha fatto la differenza con una stoccata al 60′, riuscendo a fare la differenza nella contesa andata in scena allo Stadio Olimpico e mantenendo i nerazzurri in scia ai partenopei, con un punto di vantaggio nei confronti della Juventus e tre sul Milan, mentre Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese sono ora a -6 dalla vetta.

L’Atalanta si è imposta con un autoritario 2-0 sul campo del Venezia, con Retegui mattatore assoluto: al 7′ ha fornito l’assist per il vantaggio firmato da Pasalic, poi al 47′ ha trovato la via del gol e ha chiuso la contesa. La Fiorentina ha travolto il Lecce con un perentorio 6-0, espugnando il Via del Mare grazie alle doppiette di Cataldi e Colpani, in rete anche Beltran e Parisi.

Bel successo casalingo del Cagliari, che ha auto la meglio sul Torino per 3-2: nel primo tempo botta e risposta tra Viola e Sanabria, Linetty ha portato avanti i granata al 55′, poi Palomino pareggia al 74′ e l’autorete di Coco al 78′ decide la contesa. Di seguito i risultati di oggi e la classifica della Serie A.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Empoli-Napoli 0-1

Lecce-Fiorentina 0-6

Venezia-Atalanta 0-2

Cagliari-Torino 3-2

Roma-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 19 punti, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina 13, Atalanta 13, Lazio 13, Udinese 13, Torino 11, Roma 10, Empoli 10, Verona 9*, Bologna 9, Como 9, Cagliari 9, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Monza 4*, Venezia 4. *= 1 partita in meno.