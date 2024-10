GTWC Europe, Mercedes inaugura l’ultimo week-end Sprint dell’anno a Barcellona

Boutsen VDS Mercedes ha firmato con Jules Gounon il giro veloce nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’andorrano, n. 9 dello schieramento iscritto in coppia con il tedesco Maxi Goetz, ha fatto la differenza precedendo di 86 millesimi l’AMG GT3 n. 10 gemella di Aurelien Panis/Cesar Gazeau (in vetta in Silver Cup).

Si studiano, invece, i due contendenti per il titolo: la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel. Le due unità arrivano all’epilogo stagionale separati da solamente due punti, la casa bavarese precede provvisoriamente il marchio di Stoccarda nonostante il medesimo numero di affermazioni (quattro da maggio ad oggi).

Sesto ed ottavo posto nell’ordine per i due sfidanti per il titolo overall in una mattinata che ha visto in terza piazza overall la Porsche n. 97 Rutronik Racing (Bronze Cup) davanti alla Ferrari n. 93 Sky Tempesta Racing (Bronze Cup) ed alla BMW n. 30 WRT (Silver Cup).

Nel pomeriggio la seconda ed ultima prova libera del week-end in vista delle qualifiche di domani. Come accaduto per le restanti tappe del GTWC Europe Sprint Cup, ad eccezione di Brands Hatch (Regno Unito) e della tappa tricolore di Misano Adriatico, non vedremo all’opera la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin. La coppia tornerà con Raffaele Marciello a fine novembre con la 1000km Jeddah nella finale dell’Endurance Cup.