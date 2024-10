Golf: Svensson si prende la vetta al Black Desert Championship, McCarty e Norlander inseguono

Pioggia di score bassi e tanti bogey-free-round durante la prima giornata (sospesa per oscurità con ancora 24 giocatori in campo) del Black Desert Championship, torneo del PGA Tour che ritorna in Utah dopo ben 61 anni.

A prendersi la testa del leaderboard è stato il canadese Adam Svensson con un solido -11 (miglior score in carriera). Il 30enne, attualmente 102° del ranking mondiale, è a caccia della sua seconda vittoria sul tour dal 2019, anno in cui si è unito al tour maggiore (vanta però 9 top 10 di cui 2 top 5 su 125 tornei disputati). Seguono lo svedese Henrik Norlander e lo statunitense Matt McCarty a quota -9 (62), entrambi concentrati a portare a casa la prima vittoria sul PGA Tour. Quarta posizione a pari merito con Sam Ryder per il veterano Kevin Streelman. Il 45enne dell’Illinois, professionista dal 2001 e sul tour dal 2008, ha chiuso il primo round con 8 birdie e un solo bogey (-7 totale), dimostrando di non aver perso la qualità che lo ha sempre contraddistinto (2 vittorie, 6 secondi posti, 7 terze piazze e 52 top 10).

Folto il gruppo al sesto posto fermo a -6 tra cui un redivivo Cameron Champ (anche lui senza bogey e con un eagle, alla 13) che sta facendo fatica in questa stagione ad affermarsi ad alti livelli, Ben Kohles, autore di una splendida hole in one al par 3 della 17 (118 metri) e il sempre agguerrito Kurt Kitayama, al debutto nella stagione autunnale con 4 birdie e un eagle.

I partecipanti si stanno letteralmente mangiando il campo. 99 dei 131 (J.B. Holmes si è ritirato alla 8) golfisti scesi sul tee della 1 hanno girato sotto par con un taglio che sarà, dopo la giornata di venerdì, verosimilmente molto basso. Ottimo avvio anche per Beau Hossler, uno dei golfisti maggiormente in forma in questo stretch autunnale. Uscito lo scorso week end ai playoff al Sanderson Farmi Championship contro il taiwanese Kevin Yu, Hossler sta riconfermando giorno dopo giorno un livello di gioco sopra le aspettative: dopo la prima giornata al Black Desert Championship è -5 in 16° posizione.

Occhi puntati su Chris Kirk. Lo statunitense, anche lui al proprio debutto nei tornei autunnali, ha subito ingranato la marcia giusta. Attualmente a -5, quest’anno ha già 3 top 10 di cui una vittoria. Non ha trovato le sensazioni giuste invece Seamus Power. L’irlandese, +1 dopo le prime 18 buche, si gioca in questi ultimi tornei autunnali la qualificazione ai primi 50 del ranking ai quali spetta l’ingresso a tutti gli eventi “signature” e la carta piena del Tour.