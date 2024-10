Golf, Jorge Campillo leader a Sotogrande dopo 36 buche. Laporta e Manassero passano il taglio

Venerdì di golf molto positivo per lo spagnolo Jorge Campillo su fairway del Real Club de Sotogrande. Il 38enne originario di Caceres guida la classifica dell’Andalucìa Masters dopo 36 buche praticamente perfette. Campillo ha fatto registrare infatti due bogey-free-round con ben 13 birdie e un eagle per un totale complessivo di -15 (64-65).

Dietro, distanziato di 4 colpi, il britannico Daniel Brown che mantiene la 2° piazza anche dopo il secondo giro. Il britannico era partito fortissimo giovedì con uno score di giornata di -9 (due eagle e cinque birdie), ma durante il secondo round di oggi ha subìto una battuta d’arresto consegnando “appena” un -2 in club house. Medesima sorte per il francese Julien Guerrier, leader dopo le prime 18 buche ma in terza posizione oggi dopo il giro in stretto par che lo porta a contendersi la terza piazza con Jordan Smith e Scott Jamieson a -10.

Risalita importante per Jon Rahm. Dopo un -2 (70) nel giovedì di gara, lo spagnolo, ormai da qualche stagione sul LIV Tour, ha cambiato registro e si è portato in 6° posizione grazie a un risultato giornaliero di -6. Brutto il bogey segnato alla 18 che lo ha relegato in un gruppo molto folto composto, tra gli altri, dal connazionale Angel Hidalgo, partito forte con un eagle alla 2 ma costretto a tirare i remi in barca a causa di due bogey (uno alla 9 e uno alla 17).

Il taglio è posizionato a -2, il che comporta l’esclusione dal week end spagnolo per la maggior parte degli azzurri scesi in campo in Andalusia: Lorenzo Scalise (-1 totale), Renato Paratore (par), Andrea Pavan (+1), Filippo Celli (+2) e Edoardo Molinari (+5).

Gli altri italiani in campo, Francesco Laporta e Matteo Manassero, sono invece rispettivamente 18° a -7 e 47° a -3. Manassero, in particolare, sta confermando il suo ottimo stato di forma dopo il 4° posto al BMW PGA Championship e il 3° posto ottenuto nell’Amgen Irish Open.