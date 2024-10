Giorgia Collomb fatica al debutto in Coppa del Mondo: Brignone e Bassino avevano fatto meglio all’esordio

Giorgia Collomb ha fatto il proprio esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino all’età di 18 anni e 9 giorni, cimentandosi nella prima manche del gigante di Soelden. L’atleta originaria di La Thuile, che è diventata maggiorenne lo scorso 17 ottobre, ha cercato di esprimersi nel miglior modo possibile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, dove oggi ha preso il via la stagione del massimo circuito internazionale itinerante, e ha chiuso al 54mo posto con un ritardo di 5.81 dalla statunitense Mikaela Shiffrin.

Dopo un buon avvio (20 centesimi di ritardo alla prima fotocellula), l’azzurra è progressivamente scivolata indietro (1.67 accumulati nel secondo intermedio, altri 2.87 raccolti nel terzo settore e 1.07 racimolati nel tratto che conduceva al traguardo), risultando così la terzultima tra le atlete giunte all’arrivo (ha preceduto la giapponese Miki Ishibashi e l’ucraina Anastasiia Shepilenko). Le migliori italiani sono state Federica Brignone (terza a 40 centesimi dalla vetta) e Marta Bassino (quinta a 0.90 dall’americana).

Il debutto è stato un po’ faticoso per questa promettente sciatrice, che si è presentata al cancelletto di partenza dopo aver strabiliato alle Olimpiadi Invernali Giovanili. Lo scorso inverno a Gangwon (Corea del Sud) aveva conquistato la medaglia d’oro in gigante, l’argento in supercombinata e il bronzo in slalom: un tris di podi che ha fatto accrescere l’interesse nei confronti della valdostana, che si spera possa ripetere quei risultati sontuosi anche al piano superiore.

L’auspicio è che Giorgia Collomb possa rappresentare il futuro dell’Italia tra le porte larghe (e non solo), ma ovviamente serviranno tempo e pazienza: bisognerà ammirarla nei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo e vedere passo dopo passo il percorso di crescita.

Federica Brignone e Marta Bassino avevano fatto meglio all’esordio nel massimo circuito: la valdostana fu 48ma nel gigante di Lienz disputato il 28 dicembre 2007, a 3.15 da Denise Karbon (non disputò dunque la seconda manche); la piemontese fu invece 21ma nel gigante di Lenzerheide disputato il 16 marzo 2014 (a 4.34 dalla francese Anemone Marmottan, si era nell’ambito delle finali di Coppa del Mondo) e nella seconda manche recuperò un paio di piazze chiudendo in 19ma posizione a 3.69 dall’austriaca Anna Fenninger.